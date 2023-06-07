Beşiktaş 2. oldu mu? Beşiktaş ligi kaçıncı bitirdi?

Beşiktaş 2. oldu mu, sorusu araştırılıyor. Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Peki, Beşiktaş 2. oldu mu?

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi farklı mağlup etmesi sonrası Beşiktaş'ın 2. olma ihtimali araştırılıyor. Fenerbahçe ile aynı puana sahip olan BEŞİKTAŞ, son hafta sonucuna göre 2. veya 3. olacak. Peki, Beşiktaş 2. oldu mu?

BEŞİKTAŞ 2. OLDU MU?

Beşiktaş Konyaspor kazanırsa Beşiktaş 2. Fenerbahçe ise 3. oluyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında ikili averajda Beşiktaş önde yer alıyor.

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı ekip için Nef Stadı'nda kutlama organizasyonu düzenlendi.