Beşiktaş 2. olabilir mi? Beşiktaş ikinci olabilir mi, kaçıncı sırada? Beşiktaş neden ikinci olmadı?

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından şampiyonluk kupasını kaldırdı. İkincilik yarışında yer alan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki karmaşa ise gündem oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş 2. olabilir mi? Beşiktaş kaçıncı sırada? Beşiktaş neden ikinci olmadı? sorularını araştırıyor.

Beşiktaş 2. olabilir mi? sorusu araştırılıyor. Galatasaray, 51 bin taraftarı önünde şampiyon olarak çıktığı Fenerbahçe derbisini farklı kazandı. Zaniolo'nun 2 golü, Icardi'nin tek sayısı ile maçı 3-0 kazanan Cim-Bom, ezeli rakibine isabetli şut attırmadan karşılaşmayı tamamladı. Aslan, şampiyonluk kupasını kaldırdığı derbide tarihi bir zafer yaşadı. Futbolseverler ise Beşiktaş 2. olabilir mi? Beşiktaş kaçıncı sırada? Beşiktaş neden ikinci olmadı? sorularını merak ediyor.

BEŞİKTAŞ 2. OLABİLİR Mİ?

Beşiktaş şuan 77 puanla 3. Sırada Fenerbahçe ise 77 puana .sırada yer alıyor.

1. Galatasaray 82(34 Maç)

2. Fenerbahçe 77(34 Maç) - Ligin son haftası Gaziantep FK ile olan FB, maçı hükmen galip sayılacak. +3 puan alacak.

3. Beşiktaş 77 (35 Maç)

Fenerbahçe, Galatasaray maçından puan alması durumunda 2. olmayı garantiliyor.

Fenerbahçe Galatasaray maçında yenilirse Beşiktaş da sonmaçını kazanırsa Beşiktaş 2. Fenerbahçe ise 3. oluyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında ikili averajda Beşiktaş önde yer alıyor.