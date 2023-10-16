Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Beşik kertmesi, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Beşik kertmesi ne demek? Beşik kertmesi anlamı ne? İşte, Beşik kertmesi ifadesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Beşik kertmesi ifadesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Beşik kertmesi anlamı ne? Beşik kertmesi ne demek?

BEŞİK KERTMESİ NE DEMEK?

Beşik kertmesi, erkek ve kızın daha beşikte bebekken, gelecekte evlenmesine dair verilen karar. Dede Korkut Kitabı'nda geçer. Anadolu'da bu gelenek şöyle işler: Bir kızın doğum haberini alan ve bu kızın ailesiyle akraba olmak isteyen erkek ailesi, kızın ailesine bir beşik yollar ve söz kesilmiş olur.