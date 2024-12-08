Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon yürüten silahlı muhalifler, başkent Şam'ın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Beşar Esad'ın nerede olduğu merak ediliyor. Beşar Esad kaçtı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Beşar Esad nerede? Esad kaçtı mı? Detaylar haberimizde...

BEŞAR ESAD NEREDE?

Ajans ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini de paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından kritik bir açıklama ise Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali'den geldi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.