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BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı?

BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı?
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Son zamanlarda Suriye'nin lideri Beşar Esad'ın nerede olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlar dolaşıyor. Kaçtığına dair dedikoduların ağırlık kazandığı bu dönemde, Esad'ın nerede olduğu ve ülkesinin mevcut durumu hakkında kesin bilgiler henüz belirsizliğini koruyor.

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon yürüten silahlı muhalifler, başkent Şam'ın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Beşar Esad'ın nerede olduğu merak ediliyor. Beşar Esad kaçtı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Beşar Esad nerede? Esad kaçtı mı? Detaylar haberimizde...

BEŞAR ESAD NEREDE?

Ajans ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini de paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından kritik bir açıklama ise Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali'den geldi.

BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı?

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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