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Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı?

Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı?
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kaçtığı iddiaları gündemi sarsıyor. Esad'ın nereye kaçtığı konusu ise merak konusu oldu. Peki, Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı?

Beşar Esad nerede, kaçtı mı? 27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar yalnızca birkaç günde herhangi bir dirençle karşılaşmadan Halep, İdlib, Tel Rıfat, Hama ve Humus'un ardından dün gece saatlerinde başkent Şam'ı ele geçirdi. Beşar Esad'ın nerede olduğu merak ediliyor. Besar Esad kaçtı mı, nereye kaçtı? Detaylar haberimizde...

BEŞAR ESAD KAÇTI MI?

Ajans ayrıca Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak bilinmeyen bir noktaya hareket ettiğini de paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından kritik bir açıklama ise Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali'den geldi.

Şam'a giren Suriyeli muhalifler ise, "Şam artık Esad'dan kurtuldu" açıklamasını yaptı. Diğer yandan Rejim güçleri Şam Uluslararası Havalimanı dahil olmak üzere silah bıraktı. Muhalifler Şam'ın Esad'dan kurtulduğunu açıklayarak "karanlık günlerin sona erdi" ifadelerini kullandı. Muhalifler, eski başbakanın denetiminde kalacak kamu kurumlarına yaklaşmanın yasak olduğunu duyurdu.

Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı?

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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