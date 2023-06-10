BESA Holding, turizmde yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekiyor

BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, seçimler sonrası oluşan istikrar ikliminin turizmde yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmeye başladığını belirtti.

Holding açıklamasına göre, BESA Holding, inşaat sektöründe başladığı yatırımlarını çok sayıda sektördeki yatırımlarla sürdürüyor. Holding, turizm sektöründe de Bodrum'da başlangıç yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bezci, dünya genelinde yaşanan büyük krizin etkilerini her geçen yıl artırdığını, gelişmiş ülkelerin bile zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Türkiye'nin bu süreçte tarımdan sanayiye, hizmet sektöründen, turizme rekabet gücünü artırmak için siyasi istikrar ortamına ihtiyacı olduğunu ve seçimlerden sonra herkesin dört elle işine odaklandığını aktaran Bezci, şunları kaydetti:

"Dünyanın gözü ülkemizde. Özellikle turizmde geçmişin önde gelen ülkelerinin tahtlarını sarsan yatırımlara imza atıyoruz. Bodrum'un en güzel koyunda inşa ettiğimiz ve yaşamın başladığı The Bo Viera kompleksimiz gibi en üst kalitede turizm alanlarının sayısı hızla artıyor. Bu durum turist ve ülkemizde konut yatırımı yapan yabancı profilini de olumlu yönde değiştiriyor. Yabancı, hem nitelik hem de nicelik olarak gelişiyor.

Seçimler sonrası oluşan istikrar iklimi turizmde yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekmeye başladı. Turizm yatırımı için bekleyen yabancı yatırımcıların yoğun şekilde gelmeye başladığını görüyoruz. Bunda hem kalite, hem eşsiz doğa güzelliklerinin, hem de Türkiye'nin gelişen ve istikrarlı yüzünün etkisi var. Kriz ortamlarının etkin şekilde değerlendirilmesi durumunda yeni fırsat ortamları yaratılabilir. Şu an Türkiye bu fırsat ortamını değerlendirecek. Ülkemize çekeceğimiz yabancı yatırımlarla Türkiye Yüzyılı başlayacak."