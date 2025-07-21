"Beş kişinin katıldığı bir koşu yarışında ikinci sırada koşan kişiyi geçen kaçıncı sıraya yerleşmiş olur?" sorusu, hem yarışmacının hem de ekran başındaki seyircilerin kafa yormasına neden oldu. Bu "Kim Milyoner Olmak İster sorusu", cevabı ilk bakışta kolay gibi görünse de dikkat gerektiren bir mantık içeriyor.

BEŞ KİŞİNİN KATILDIĞI KOŞU YARIŞINDA İKİNCİ SIRADA KOŞAN KİŞİYİ GEÇEN KAÇINCI SIRAYA YERLEŞMİŞ OLUR?

A) Dördüncü

B) Üçüncü

C) İkinci

D) Birinci

Doğru Cevap: C şıkkıdır.