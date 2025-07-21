Beş kişinin katıldığı bir koşu yarışında ikinci sırada koşan kişiyi geçen kaçıncı sıraya yerleşmiş olur?
"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" olarak bilinen zeka ve mantık temelli sorular, izleyicilerin ilgisini her zaman cezbetmeyi başarıyor. Bu tür sorular, sadece genel kültürü değil, aynı zamanda hızlı düşünme ve analiz yeteneğini de test ediyor.
"Beş kişinin katıldığı bir koşu yarışında ikinci sırada koşan kişiyi geçen kaçıncı sıraya yerleşmiş olur?" sorusu, hem yarışmacının hem de ekran başındaki seyircilerin kafa yormasına neden oldu. Bu "Kim Milyoner Olmak İster sorusu", cevabı ilk bakışta kolay gibi görünse de dikkat gerektiren bir mantık içeriyor.
BEŞ KİŞİNİN KATILDIĞI KOŞU YARIŞINDA İKİNCİ SIRADA KOŞAN KİŞİYİ GEÇEN KAÇINCI SIRAYA YERLEŞMİŞ OLUR?
A) Dördüncü
B) Üçüncü
C) İkinci
D) Birinci
Doğru Cevap: C şıkkıdır.