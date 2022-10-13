Son zamanlarda gündeme gelen BES bakiye sorgulama işlemi birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Konuya dair merak edilen sorular arasında BES Bakiye sorgulama nedir? Sorusu ve BES Bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sorusu yer alıyor. Peki birçok kişi tarafından merak konusu haline gelen BES Bakiye sorgulama nedir? BES Bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır?

BES Bakiye sorgulama nedir? Sorusu, özellikle sosyal medya üzerinde birçok kişinin dikkatini çeken videoların ardından araştırılmaya başlandı. Yeni işe başlayan kişilerin maaşlarından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) adı altında kesinti yapılıyor. Fakat sistemden çıkmayı unutan çok sayıda kişinin parası sistemde birikiyor. İçeride birikmiş para olup olmadığını öğrenmek için ise e-Devlet'e girmek yetiyor. Peki birçok kişi tarafından merak konusu haline gelen BES Bakiye sorgulama nedir? BES Bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılır?

BES BAKİYE SORGULAMA NEDİR?

Türkiye'de yeni işe başlayan kişilerin ilk maaşlarından Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) adlı altında kesinti yapılıyor. Fakat bu sistemden çıkıp çıkmamak kişinin kendi talebine bağlı. Bazı insanlar sistemde devam etme yolunu seçerken, bazı insanlar da sistemden çıkarak yatırdıkları paranın tamamını geri alıyorlar. Ancak hem sistemi kullanmamayı tercih edip, hem de sistemden çıkmayı unutan vatandaşların sayısı bir hayli fazla. Bu vatandaşların maaşlarından her ay belli bir oranda kesinti yapılarak, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarılıyor.

BES BAKİYE SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet'ten sisteminizi kontrol ederek paranız olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesinden işlem yapmanız gerekiyor.