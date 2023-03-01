Süper Lig ekibi Hatayspor forması giyen Bertuğ Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu. Bertuğ Yıldırım biyografisi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Bertuğ Yıldırım kimdir? Bertuğ Yıldırım kaç yaşında, nereli?

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Bertuğ Yıldırım, forvet pozisyonunda görev yapan Türk profesyonel futbolcudur. Son dönemde adından sık sık bahsettiren Bertuğ Yıldırım'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bertuğ Yıldırım kimdir? Bertuğ Yıldırım kaç yaşında, nereli? Bertuğ Yıldırım biyografisi! Detaylar haberimizde...

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

Sarıyer'in altyapısından yetişen Yıldırım, üst düzey kariyerine 2018 yılında TFF 2. Lig'de başladı. 3 Haziran 2021'de Hatayspor'a transfer oldu. Profesyonel ilk maçına 14 Ağustos 2021'de Hatayspor ile Süper Lig'de Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak çıktı