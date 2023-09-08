Bertuğ kim, hangi takımda oynuyor? A Milli takım Bertuğ Yıldırım mevksi ne?

Türkiye Ermenistan Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma saat 21.45'te başladı. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Milli takımın performansı gündem olurken Bertuğ kim, hangi takımda oynuyor? A Milli takım Bertuğ mevksi ne, merak edildi.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımımız Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Sosyal medyada gündem olan maç ile ilgili Bertuğ kim, hangi takımda oynuyor? A Milli takım Bertuğ mevksi ne, merak edildi.

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

Bertuğ Özgür Yıldırım (d. 12 Ocak 2002), forvet pozisyonunda görev yapan Türk profesyonel futbolcudur. Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'te forma giymektedir.

Doğum: 21 Temmuz 2002 (21 yıl yaşında), Kâğıthane, Türkiye

Şu andaki takımı: Stade Rennais FC

Boy: 1,86 m

Mevkisi: Santrfor

Numarası: 99

Rennes

29 Ağustos 2023 tarihinde 5 milyon € transfer bedeli ile Ligue 1 ekibi Rennes ile 5 yıllık sözleşme karşılığı transfer oldu.