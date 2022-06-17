Bertrand Traore kimdir? Bertrand Traore kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbhaçe Bruma'yı kadrosuna kattı. Listesinde yine birçok ismi barındıran ve görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe için öne sürülen isimlerden biri de Bertrand Traore oldu. Bertrand Traore kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Bertrand Traore kimdir?

BERTRAND TRAORE KİMDİR?

Doğum tarihi: 6 Eylül 1995

26 yaşında

Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Chelsea

2010 Ağustos ayında, Traoré Manchester United reddederek, Fransız kulübü Auxerre'in alt yapısına katıldığı bildirildi.

13 Ekim 2013 tarihinde, Traoré Chelsea ile dört buçuk yıllık sözleşme imzaladı. 2013 Aralık ayında Chelsea'nin profesyonel takımı için yeni bir sözleşme imzaladı ve transfer 1 Ocak 2014 tarihinde tamamlandı.

Chelsea'e dönüş

2015-16 Sezonu

22 Haziran 2015 tarihinde, 2015-16 sezonu Chelsea'de oynamak için çalışma izninde başvurdu ve izin kabul edildi. Daha önce André Schürrle tarafından giyilen forma numarası 14 numarayı aldı. 16 Eylül 2015 tarihinde, Traoré Chelsea adına ilk maçına Makkabi Tel Aviv'e karşı çıktı. Traoré maça 77.dakikada Ruben Loftus-Cheek'in yerine oyuna girdi. Maç 4-0 galibiyet ile sonuçlandı.

Millî takım kariyeri

3 Eylül 2011 tarihinde, Traoré 15 yaşındayken, ilk millî maçına Ekvator Ginesi karşısında dostluk maçında çıktı. 14 Ağustos 2013 tarihinde, Traoré ilk golünü Fas'a karşı attı.

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