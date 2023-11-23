Bershka hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bershka hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Bershka markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Bershka hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

BERSHKA HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Bershka İspanya merkezli hazır giyim ve aksesuar markası. Inditex bünyesinde 1998 yılı Nisan ayında hedef kitlesi gençler olarak hayata geçti. Genç insanlar için düşük fiyatlı kıyafetler satıyor. Eylül 2011'den bu yana, Bershka ayrıca Almanya, Fransa, Yunanistan, Polonya, İtalya, Hollanda, Portekiz ve İspanya, İngiltere ve Çin'deki online ticareti de yürütmektedir.