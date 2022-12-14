Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault ne iş yapıyor? Bernard Arnault hayatı ve biyografisi!

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Bernard Arnault (d. 5 Mart 1949) Fransız iş insanı. Fransız LVMH holdinginin CEO'sudur. Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürüdür. Nisan 2018'de, Zara'dan Amancio Ortega'nın zirvesine çıkarak modada en zengin kişi oldu. Arnault, Aralık 2019'da Jeff Bezos'u kısa bir sürede olsa geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu. Ocak 2020'de kısa bir süre için yine dünyanın en zengin kişisi oldu. 16 Mart 2021 itibarıyla Bloomberg Milyarderler Endeksi net değerinin 123,7 Milyar ABD doları olduğunu tahmin ediyor. Bernard Jean Étienne Arnault, 5 Mart 1949'da Fransa'nın Roubaix kentinde doğdu. Babası, üretici Jean Léon Arnault, Ecole Centrale Paris mezunuydu. Annesi Marie-Josèphe Savinel'di. Arnault, Roubaix'de Lycée Maxence Van Der Meersch'te ve Lille'de Lycée Faidherbe'de eğitim gördü. 1971'de Fransa'nın önde gelen mühendislik okulu École Polytechnique'den mezun oldu ve babasının şirketinde çalışmaya başladı. Bernard Jean Étienne Arnault, 5 Mart 1949'da Nord bölgesindeki Roubaix'de doğdu.

O, École Centrale'den mezun olan ve bir Alsas askeri soyundan gelen bir işletme müdürü olan Jean Léon Arnault'un ve bir inşaat şirketi olan Ferret-Savinel'in kurucusunun kızı olan Auvergne'den Marie-Josèphe Savinel'in oğludur. 1926. Müstakbel eşler, Jean Arnault bu şirkette mühendisken tanıştı; 12 Nisan 1947'de evlendiler. 1950'de Marie-Josèphe'nin babası Étienne Savinel, işinin yönetimini damadına emanet etti. Çiftin ayrıca 1950 doğumlu, Marc Watine ile evli Dominique adında bir kızı var; müzayedeci olarak kariyerinin ardından Fred Joaillier'i yönetti. Varlıklı bir ailenin çocuğu olan Bernard Arnault, burjuva bir eğitimden yararlandı: piyano, binicilik ve tenis öğrendi. Kariyerine 1971'de babasına ait bir şirket olan Ferret-Savinel'de çalışarak başladı ve 1978'den 1984'e başkanlık yaptı.

Temmuz 1988'de Arnault, LVMH'nin hisselerinin %24'üne sahip olan Guinness ile bir holding şirketi kurmak için 1.5 milyar dolara anlaşma sağladı. Louis Vuitton grubunun "bloke edici bir azınlık" oluşturmak için LVMH'nin hisselerini satın aldığı yönündeki söylentilere yanıt olarak Arnault, LVMH'nin %13.5 daha fazlasını satın almak için 600 milyon dolar harcadı ve bu onu LVMH'nin en büyük hissedarı yaptı. Ocak 1989'da, LVMH'nin hisselerinin %43,5'inin ve oy haklarının %35'inin kontrolünü ele geçirmek için 500 milyon dolar daha harcadı ve böylelikle LVMH grubunun dağılmasını durdurmak için ihtiyaç duyduğu "engelleyici azınlığa" ulaştı. 13 Ocak 1989'da oybirliğiyle icra kurulu başkanlığına seçildi. O zamandan beri Arnault, şirketi İsviçre lüks devi Richemont ve Fransız merkezli Kering ile birlikte dünyanın en büyük lüks gruplarından birine dönüştürerek iddialı bir geliştirme planına oluşturdu. On bir yıl içinde, satışlar ve kar 5 kat arttı ve LVMH'nin piyasa değeri 15 kat arttı. Grubun markalarını merkezileştirme kararlarını teşvik etti. Bu önlemlerin bir sonucu olarak markalar artık kendi geçmişleri olan bağımsız firmalar olarak görülüyor.