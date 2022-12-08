Dünyanın en zengin insanı olarak tanınan Bernard Arnault'un hayatı araştırılmaya başlandı. Bernard Arnault'un serveti merak konusu oldu. Peki, Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kim? Bernard Arnault serveti ne kadar? Bernard Arnault biyografisi!

Bernard Arnault, dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürüdür. Dünyanın en zengin insanı olarak tanınan Bernard Arnault'un servetinin ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. Ünlü milyarder Bernard Arnault'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Bernard Arnault kimdir? Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault kim? Bernard Arnault serveti ne kadar? Bernard Arnault biyografisi! Detaylar haberimizde...

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Bernard Arnault 5 Mart 1949 tarihinde Fransa'da dünyaya gelmiştir. Fransız LVMH holdinginin CEO'sudur.

Dünyanın en büyük lüks eşya şirketi olan LVMH'nin başkanı ve genel müdürüdür. Nisan 2018'de, Zara'dan Amancio Ortega'nın zirvesine çıkarak modada en zengin kişi oldu. Arnault, Aralık 2019'da Jeff Bezos'u kısa bir sürede olsa geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi oldu. Ocak 2020'de kısa bir süre için yine dünyanın en zengin kişisi oldu. 16 Mart 2021 itibarıyla Bloomberg Milyarderler Endeksi net değerinin 123,7 Milyar ABD doları olduğunu tahmin ediyor.

Bernard Jean Étienne Arnault, 5 Mart 1949'da Fransa'nın Roubaix kentinde doğdu. Babası, üretici Jean Léon Arnault, Ecole Centrale Paris mezunuydu. Annesi Marie-Josèphe Savinel'di. Arnault, Roubaix'de Lycée Maxence Van Der Meersch'te ve Lille'de Lycée Faidherbe'de eğitim gördü. 1971'de Fransa'nın önde gelen mühendislik okulu École Polytechnique'den mezun oldu ve babasının şirketinde çalışmaya başladı.

BERNARD ARNAULT SERVETİ NE KADAR?

1998'den 2001'e kadar Arnault, Europatweb holdingi aracılığıyla Boo.com, Libertysurf ve Zebank gibi çeşitli web şirketlerine yatırım yaptı. Groupe Arnault, 1999'da Netflix'e de yatırım yaptı.

2007'de Blue Capital, Arnault'un California emlak firması Colony Capital ile ortaklaşa olarak Fransa'nın en büyük süpermarket perakendecisinin %10.69'una ve dünyanın ikinci en büyük gıda dağıtıcısı Carrefour'a sahip olduğunu duyurdu. 2008'de yat işine girdi ve 253 milyon Euro'ya Princess Yachts'ı satın aldı. Daha sonra Royal van Lent'in kontrolünü neredeyse aynı miktarda ele aldı.1998'de iş insanı Albert Frère ile kişisel olarak Château Cheval Blanc'ı satın aldı. LVMH, grubun diğer şarap mülkü Château d'Yquem'e eklemek için 2009 yılında Arnault'un hissesini satın aldı.

16 Mart 2021 itibarıyla Bloomberg Milyarderler Endeksi net değerinin 123,7 Milyar ABD doları olduğunu tahmin ediyor.