Ünlü oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından bir takipçisiyle yaptığı konuşma gündem oldu. Laçin, kendi evine gelen elektrik faturası miktarını yazarak isyan etti. Paylaşım sonrasında Berna Laçin'in takipçisiyle girdiği diyalog çok konuşuldu. Peki, Berna Laçin ne dedi? Berna Laçin açıklaması nedir? İşte detaylar...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Berna Laçin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kendi evlerine gelen elektrik faturası miktarını yazarak isyan etti. Sosyal medya hesabından bir takipçisiyle yaptığı konuşma gündem oldu. Laçin, kendi evine gelen elektrik faturası miktarını paylaştı. Paylaşım sonrasında Berna Laçin'in takipçisiyle girdiği diyalog çok konuşuldu. Peki, Berna Laçin ne dedi? Berna Laçin açıklaması nedir?

BERNA LAÇİN NE DEDİ?

Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen ay elektrik 22 bin geldi diye serzenişte bulunmuştum ya hani, uzaktan çalışma düzeni olduğu için tek tük gelen var diye, bu ay elektrik faturası 33 bin lira geldi. Cevap, yine zam" ifadelerini kullandı. Oyuncunun bu paylaşımını alıntılayan biri, "Genelev mi işletiyorsun, diskotek mi?" diye sordu. Laçin bu soruya, "İş başvurusunda bulunacak sanırım" diyerek yanıt verdi.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Uğurlugiller, Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmi de vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği ve ATV'de yayınlanan Her Şey İçin Berna Laçin adlı programı sunmuştur. 2011 yılında Star TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile 'Yerden Göğe' adlı programı sunmuştur.