Berna Laçin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Berna Laçin dizileri ve filmleri! - Haberler

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Berna Laçin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Berna Laçin dizileri ve filmleri!

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Berna Laçin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Berna Laçin dizileri ve filmleri!

Bebek'teki kahve ve su fiyatlarına ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımın gündem olmasının ardından Türk sinema, dizi oyuncusu ve sunucusu Berna Laçin hakkında Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli? Berna Laçin dizileri ve filmleri! konuları gündem oldu.

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Berna Laçin 20 Ağustos 1970, Karşıyaka doğumlu Türk sinema, dizi oyuncusu ve sunucu.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Uğurlugiller, Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmi de vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği[3] ve ATV'de yayınlanan Her Şey İçin Berna Laçin adlı programı sunmuştur. 2011 yılında Star TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile 'Yerden Göğe' adlı programı sunmuştur.

Yıl Yapım Rol Notlar
1990 Sevdiğim Adam Defne Televizyon dizisi
Koltuk Belası Hülya Kaya Sinema filmi
1991 Yarına Gülümsemek Televizyon dizisi
1993 Kızılırmak Karakoyun Hatice Sinema filmi
1995 Gökkuşağı Televizyon dizisi
Sahte Dünyalar Aysel Televizyon dizisi
Bir Kadının Anatomisi Sinema filmi
1997 İlk Aşk Begüm Televizyon dizisi
Böyle mi Olacaktı Dr. Pervin Tuna Televizyon dizisi
1998 Ateş Dansı Handan Televizyon dizisi
2000 Evdeki Yabancı Aslı Televizyon dizisi
2002 Seni Yaşatacağım Dr. Zeynep Televizyon dizisi
2004 Bir Dilim Aşk Nehir Televizyon dizisi
2005 Belalı Baldız Dilek Televizyon dizisi
2007 Yıldızlar Savaşı Yıldız Aslan Televizyon dizisi
2010 Bekle Beni Marija Sinema filmi
2013-2014 Aşk Ekmek Hayaller Leyla Değirmencioğlu Televizyon dizisi
2019 Merhaba Güzel Vatanım Sinema filmi
2022 Maske Kimsin Sen? Unicorn (Yarışmacı) Televizyon programı

Berna Laçin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Berna Laçin dizileri ve filmleri!

Bebek'teki mekanlardaki fiyat politikasını eleştiren Berna Laçin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Bebek'te arada gittiğim şık bir yerde kahve içelim dedik 1 kahve 100 lira, su 75 lira. Hani yemeği geçtik artık kahve de termosla parka gideceğiz. İşin kötüsü şehirlerimizde orta alan park falan da yok ki her beton" ifadelerini kullandı.

Berna Laçin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Berna Laçin dizileri ve filmleri!

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