Berna Laçin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Berna Laçin dizileri ve filmleri! - Haberler

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BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin 20 Ağustos 1970, Karşıyaka doğumlu Türk sinema, dizi oyuncusu ve sunucu.

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Uğurlugiller, Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmi de vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği[3] ve ATV'de yayınlanan Her Şey İçin Berna Laçin adlı programı sunmuştur. 2011 yılında Star TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile 'Yerden Göğe' adlı programı sunmuştur.

BERNA LAÇİN'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

BEBEK'TEKİ KAHVE FİYATINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bebek'teki mekanlardaki fiyat politikasını eleştiren Berna Laçin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Bebek'te arada gittiğim şık bir yerde kahve içelim dedik 1 kahve 100 lira, su 75 lira. Hani yemeği geçtik artık kahve de termosla parka gideceğiz. İşin kötüsü şehirlerimizde orta alan park falan da yok ki her beton" ifadelerini kullandı.

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