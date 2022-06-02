Berna Laçin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Berna Laçin dizileri ve filmleri! - Haberler

Berna Laçin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Berna Laçin dizileri ve filmleri!
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Bebek'teki kahve ve su fiyatlarına ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımın gündem olmasının ardından Türk sinema, dizi oyuncusu ve sunucusu Berna Laçin hakkında Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında, nereli? Berna Laçin dizileri ve filmleri! konuları gündem oldu.
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Berna Laçin 20 Ağustos 1970, Karşıyaka doğumlu Türk sinema, dizi oyuncusu ve sunucu.
İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim alan Laçin, Gökkuşağı, Böyle mi Olacaktı, Ateş Dansı, Uğurlugiller, Evdeki Yabancı ve Belalı Baldız gibi pek çok unutulmaz dizide rol almıştır. Laçin'in oynadığı 3 sinema filmi de vardır. 1996 yılında Tolga Eşiz ile evlenen Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yapmıştır. Laçin, "Kadın dergisi gibi, geniş yelpazesi olan bir format hazırladık" dediği[3] ve ATV'de yayınlanan Her Şey İçin Berna Laçin adlı programı sunmuştur. 2011 yılında Star TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile 'Yerden Göğe' adlı programı sunmuştur.
|Yıl
|Yapım
|Rol
|Notlar
|1990
|Sevdiğim Adam
|Defne
|Televizyon dizisi
|Koltuk Belası
|Hülya Kaya
|Sinema filmi
|1991
|Yarına Gülümsemek
|Televizyon dizisi
|1993
|Kızılırmak Karakoyun
|Hatice
|Sinema filmi
|1995
|Gökkuşağı
|Televizyon dizisi
|Sahte Dünyalar
|Aysel
|Televizyon dizisi
|Bir Kadının Anatomisi
|Sinema filmi
|1997
|İlk Aşk
|Begüm
|Televizyon dizisi
|Böyle mi Olacaktı
|Dr. Pervin Tuna
|Televizyon dizisi
|1998
|Ateş Dansı
|Handan
|Televizyon dizisi
|2000
|Evdeki Yabancı
|Aslı
|Televizyon dizisi
|2002
|Seni Yaşatacağım
|Dr. Zeynep
|Televizyon dizisi
|2004
|Bir Dilim Aşk
|Nehir
|Televizyon dizisi
|2005
|Belalı Baldız
|Dilek
|Televizyon dizisi
|2007
|Yıldızlar Savaşı
|Yıldız Aslan
|Televizyon dizisi
|2010
|Bekle Beni
|Marija
|Sinema filmi
|2013-2014
|Aşk Ekmek Hayaller
|Leyla Değirmencioğlu
|Televizyon dizisi
|2019
|Merhaba Güzel Vatanım
|Sinema filmi
|2022
|Maske Kimsin Sen?
|Unicorn (Yarışmacı)
|Televizyon programı
Bebek'teki mekanlardaki fiyat politikasını eleştiren Berna Laçin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Bebek'te arada gittiğim şık bir yerde kahve içelim dedik 1 kahve 100 lira, su 75 lira. Hani yemeği geçtik artık kahve de termosla parka gideceğiz. İşin kötüsü şehirlerimizde orta alan park falan da yok ki her beton" ifadelerini kullandı.