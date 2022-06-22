Berna Laçin kimdir? Berna Laçin kaç yaşında ve nereli? Berna Laçin biyografisi!

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BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin kimdir, Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da doğmuştur.

Babası askeri bir pilottur. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanınca ailecek İstanbul'a yerleştiler. Mimarlık okurken oyunculuk yönü ağır basınca okulu yarıda bırakıp 1988 yılında İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne girdi.

Aynı yıllarda Kenter Tiyatrosu'nda ''Şafak Yıldızları" oyunuyla profesyonel tiyatrocu oldu. 1990 yılında şehir tiyatrosundayken televizyon hayatına da başladı.1996 yılında televizyonda ''Taksi" programını sundu. 1997 yılında Kanal D'de ''Çocuktan Al Haberi'' adlı programın yanı sıra 'Böyle mi Olacaktı" adlı diziyle ekrana geldi.Berna Laçin, 2009 yılında düzenlenen 31. Uluslararası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programında sunuculuk yaptı.2010 yılında ATV'de "Her şey İçin Berna Laçin" adlı programı sundu.

Berna Laçin, 1996 yılında çocukluk aşkı işadamı Tolga Eşiz ile evlendi. Ada (d.2002) adında bir kızları var.

Tiyatro oyunları :

2007 – Dönme Dolap : Eric Assous – Tiyatro İstanbul

1997 – Yeni Baştan "Chapter Two" : Neil Simon – Tiyatro İstanbul

Kadınlar da savaşı yitirdi : Curzio Malaparte – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Teope : Çoşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatroları

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım : Haldun Taner – İstanbul Şehir Tiyatroları

Aile Şerefi

1989 – Şafak Yıldızları – Kenter Tiyatrosu

Filmleri :

1990 – Sevdiğim Adam

1990 – Koltuk Belası

1991 – Yarına Gülümsemek

1993 – Kızılırmak Karakoyun

1995 – Gökkuşağı

1995 – Sahte Dünyalar

1995 – Bir Kadının Anatomisi

1997 – İlk Aşk

1997 – Böyle mi Olacaktı

1998 – Ateş Dansı

2000 – Evdeki Yabancı

2002 – Seni Yaşatacağım

2004 – Bir Dilim Aşk

2005 – Belalı Baldız

2007 – Yıldızlar Savaşı

2013 – Aşk Ekmek Hayaller

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