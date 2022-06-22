Fenerbahçe Beko'da 8 yıl boyunca forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Jan Vesely takımdan ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçeli ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı Ada'da bu ayrılık sonrası gözyaşlarını tutamadı. O anın görüntüleri sosyal medyada trend olurken Berna Laçin'in kızı kim? Berna Laçin'in kızı adı ne, kaç yaşında merak edildi.

BERNA LAÇİN'İN KIZI KİM?

Ünlü oyuncu Berna Laçin'in kızı Ada Eşiz 2002 yılında dünyaya geldi.

BERNA LAÇİN KİMDİR?

Berna Laçin, 20 Ağustos 1970 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Üniversiteyi, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda Tiyatro okuyarak tamamladı. Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Laçin, sonrasında sunuculuk da yapmaya başladı.

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