Son zamanlarda duyulmakta olan haberlerin ardından bir süredir Berna Laçin hasta mı? Ve Berna Laçin sağlık problemleri mi yaşıyor? Soruları merak ediliyordu. Bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülenmekte olan Berna Laçin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Berna Laçin hasta mı? Berna Laçin sağlık problemleri mi yaşıyor?

Berna Laçin hasta mı? Sorusu, Berna Laçin'in sevenleri ve takipçileri tarafından merak ediliyor ve araştırılıyordu. Bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülenmekte olan Berna Laçin, magazin ekiplerine yaptığı açıklama ile birlikte konuya açıklık getirdi. Peki, Berna Laçin hasta mı? Berna Laçin sağlık problemleri mi yaşıyor?

BERNA LAÇİN HASTA MI?

Oyuncu Berna Laçin, ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağını ve bu yüzden alışverişe çıktığını söyledi.

Oyuncu, "Yarın sabah ayağımdan ameliyat olacağım. Bu nedenle alışverişe çıktım. Sabahlık, gecelik gibi şeyler aldım. 15 gün robotik bir alette kalacak ayağım. Bu yıl tiyatroyu da biraz geç açacağım.

Mesleki bir hastalık diyebilirim. Yıllarca işimiz gereği hep ayakta kaldık." Açıklamalarında bulundu.