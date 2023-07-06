Eski İtalya Başbakanı ve iş insanı Silvio Berlusconi'nin hayatını nasıl kaybettiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Berlusconi ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Berlusconi ne zaman öldü? Berlusconi öldü mü, nasıl öldü? Silvio Berlusconi ölüm nedeni ne? İşte detaylar...

Silvio Berlusconi, 994-2011 döneminde 4 hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olmuştur. Berlusconi nasıl kaybettiği araştırılan konular arasında yer alıyor. Silvio Berlusconi öldü mü, nasıl öldü soruları araştırılmaktadır. Berlusconi ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Berlusconi ne zaman öldü? Berlusconi öldü mü, nasıl öldü? Silvio Berlusconi ölüm nedeni ne? Detaylar haberimizde...

SİLVİO BERLUSCONİ KİMDİR?

İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan Berlusconi, 1994-2011 döneminde 4 hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olmuştu. Berlusconi, 1986-2017 döneminde aynı zamanda İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı. Berlusconi, yaptığı yatırımlarla Milan kulübünün hem İtalya'da hem Avrupa'da önemli başarılar elde etmesinde büyük rol oynamıştı.

İtalyan siyasetinde son 30 yıla damgasını vuran Silvio Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık siyasi rakipleriyle girdiği polemikler, hakkındaki seks skandalları, yolsuzluk iddiaları ve aldığı cezalarla gündeme gelmişti.

BERLUSCONİ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Silvio Berlusconi, 12 Haziran 2023 tarihinde lösemi tedavisi gördüğü San Raffaele hastanesinde yaşamını yitirmiştir.