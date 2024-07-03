Berlin hava durumu ne 6 Temmuz Cumartesi? Hollanda Türkiye maçı yağmurlu mu?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Hollanda ile eşleşti. Berlin hava durumu ne 6 Temmuz Cumartesi? Hollanda Türkiye maçı yağmurlu mu?
Hollanda Milli Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda Romanya'yı eleyerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek Finalde Hollanda – Türkiye eşleşemsi oldu. Peki, Berlin hava durumu ne 6 Temmuz Cumartesi? Hollanda Türkiyemaçı yağmurlu mu?
BERLİN HAVA DURUMU NE 6 TEMMUZ CUMARTESİ?
6 Temmuz Cumartesi Berlin sıcaklık:
6 Temmuz Cumartesi Berlin yağış: