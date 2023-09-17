Berlin'de Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Büyük İlgi Görüyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu büyük ilgi görürken, kadınlar tarihi Brandenburg Kapısı'nda Erik Dalı oynadı.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde Almanya'nın başkenti Berlin'deki Nollendorfplatz Meydanı'nda bisikletleriyle toplanan kadınlar, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenledi. Meydanda bisikletlerinin son kontrollerini yapan kadınlar, daha sonra şık elbiseleri ile tarihi Brandenburg Kapısı'na doğru pedal çevirdi. Kadınlara güzergah boyunca polis eşlik ederken, sokaktaki insanlar da el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde mola veren kadınlar, daha sonra "Erik Dalı" eşliğinde oynadı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun 2019 yılından bu yana Berlin ayağını organize eden Safia Yazanoğlu, zamanla Almanların da bu etkinliğe ilgisinin arttığını belirterek, "Almanlar bu çapta bir organizasyonun nasıl olup da kısa sürede dünyayı sardığına şaşkınlar" ifadelerini kullandı. Alman kurumlarının bu organizasyonu desteklediğine de değinen Yazanoğlu, "Demek ki birileri duyuyor, işitiyor ki aldığımız ödüller bunun ispatıdır" dedi.

Yılın en çevreci ulaşım etkinliği seçilmişti

Geçen sene Berlin'deki Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na Kreuzberg Belediye Başkanı da katılmıştı. Ayrıca 2021 yılında Berlin Çevre, Ulaşım, İklim ve Tüketici Koruma Senatörlüğü, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nu yılın en çevreci ulaşım etkinliği seçmişti.

Etkinlik 2013 yılında İzmir'de bir tarih öğretmeni tarafından başlatıldı

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne ilgi toplamak hedefiyle 2013 yılında İzmir'de tarih öğretmeni Sema Gür tarafından başlatıldı. Daha sonra büyük ilgi gören etkinlik önce bütün Türkiye'ye sonra da bütün dünyaya yayıldı. Kentlerde otomobillerin daha az kullanımını teşvik etmek amacıyla başlayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği, aynı zamanda kadınların toplumda daha görünür hale gelmesini ve özellikle şehirle etkileşime girmesini de amaçlıyor. Organizasyonun resmi sayfasında yer alan ifadeye göre Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bisiklet sürmenin özgürleştirdiğini hatırlamak, şehirlerde daha fazla kadının bisikletli ulaşımı seçmesini özendirmek, Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde yerel yönetimlerden daha fazla bisiklet yolu talep etmek için bir fırsat oluşturuyor. Zamanla uluslararası bir kimlik de kazanan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', bugün artık Bozüyük, Devrek gibi küçük beldelerden Antalya, Ankara, Adana gibi büyükşehirlere, Berlin, Chicago, Brüksel, Calgary, Atina gibi büyük kentlere uzanan dev bir organizasyon haline geldi. Kadınlar, her yıl Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne denk gelen eylül ayının üçüncü pazar günü bisikletlerini süsleyerek şık elbiseleriyle kentin sokaklarında tur atmakta ve otomobilsiz bir şehir yaşamının önemine dikkat çekiyor. - BERLİN