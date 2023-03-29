Son yıllarda yer aldığı Son yaz, Bir Başkadır ve Cici projeleriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Funda Eryiğit, şimdilere ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden olayı nikah törenlerini erteleyen Funda Eryiğit ve Berkun Oya çifti evlendi. Sevenleri ise arama motorlarında Berkun Oya'nın hayatını araştırdı. Berkun Oya kimdir? Berkun Oya kaç yaşında, nereli? Berkun Oya mesleği ne, evli mi?

7 aylık hamile olan başarılı oyuncu Funda Eryiğit, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen Berkun Oya ile nikah masasına oturdu. Erkek bebeğini kucağına almak isteyen oyuncu, nikah töreninde de sade bir gelinlik tercih etti. Sosyal medya paylaşımlarının ardından ise arama motorlarında Berkun Oya hakkında merak edilenler aratıldı. Peki, Berkun Oya kimdir? Berkun Oya kaç yaşında, nereli? Berkun Oya mesleği ne, evli mi?

BERKUN OYA KİMDİR?

Berkun Oya (d. 3 Mart 1977, Bursa), Türk tiyatro yazarı,senarist, aktör, tiyatro ve film yönetmeni.

Hayatı

Karaçay asıllıdır. Ortaöğrenimi Koç Özel Lisesinde tamamladı. 1998 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Krek Tiyatro Topluluğu'nu kurdu. 2003 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun talebi üzerine, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanını oyunlaştırdı.

2002 yılında televizyon için hazırladığı ve TRT'de yayınlanan "Şapkadan Babam Çıktı" adlı drama dizisinin senaristlik ve yapımcılığını üstlendi. 2003 yılında CNN Türk kanalında Defakto ve 2005'te NTV kanalında yayınlanan Infoman adlı TV programlarını hazırladı, sundu ve yönetti.

2007 yılında vizyona girmiş olan "İyi Seneler Londra" başlıklı filmi yönetti. 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma filmi olarak yer alan İyi Seneler Londra, The European Independent Film Festival ECU 2008 Film Festivali'nde açılış filmi olarak gösterildi. Sonrasında, Strasbourg International Film Festival'da 2008 yılında En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo kategorilerinde ödüle aday gösterildi ve Berkun Oya, En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.

2008 Avrasya Uluslararası Film Festivali'nde jüri üyesi olarak görev aldı.

2010 yılında International Royal Court Residency programı dâhilinde The Royal Court Theatre'da tamamladığı Güzel Şeyler Bizim Tarafta tiyatro oyunu ile, 2011 yılında Heidelberg Stückemarkt Tiyatro Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldı.

BERKUN OYA EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

7 aylık hamile olan başarılı oyuncu Funda Eryiğit, uzun süredir birlikte olduğu yönetmen Berkun Oya ile nikah masasına oturdu. Erkek bebeğini kucağına almak isteyen oyuncu, nikah töreninde de sade bir gelinlik tercih etti.

Funda Eryiğit ve Berkun Oya