Aslı Enver ile adı anılan Berkin Gökbudak'ın kim olduğu merak ediliyor. Arama motorlarında Berkin Gökbudak kimdir? sorusu aratılıyor. Aslı Enver'in sevgilisi olduğu iddia edilen Berkin Gökbudak hakkında merak edilenler var. Peki, Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak kaç yaşında, nereli? Berkin Gökbudak hayatı ve biyografisi!

Berkin Gökbudak kimdir? sorusu aratılıyor. Aslı Enver'in sevgilisi olduğu iddia edilen isim Berkin Gökbudak hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Berkin Gökbudak mesleği ne? sorusu aratılmakta. Peki, Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak kaç yaşında, nereli? Berkin Gökbudak hayatı ve biyografisi!

BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Berkin Gökbudak, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi bölümünde yaptı. 8 yaşında bir çocuğu olan Gökbudak, bir firmada ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği, global ürün müdürü, ve müşteri ilişkileri alanlarında görev yaptı.