Berkay kimdir, gerçek adı ne? Afara program konuğu Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, şarkıları nelerdir? - Haberler

10-11 Haziran Afara programı konuklarından olan Berkay'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Berkay kimdir? 11 Haziran Afara program konuğu Berkay kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, şarkıları nelerdir? Berkay'ın hayatı ve biyografisi! Detaylar yazımızda...

BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay (d. 29 Aralık 1981, Ankara) Türk şarkıcıdır.

Berkay doğum tarihi : 29 Aralık 1981

29 Aralık 1981 Berkay kaç yaşında : 40 yaşında

40 yaşında Berkay gerçek ismi ne : Berkay Şahin

Berkay Şahin Berkay nereli : Ankara

Laz asıllı, Arhavi, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. 1996 yılından beri ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

Özel hayatı

2016 yılında manken Özlem Ada ile evlendi. Ekim 2018 tarihinde bir barda futbolcu Arda Turan tarafından darp edildi. İkilinin kavga ve hastane görüntüleri basında geniş yer buldu. 2020 yılında verdiği bir röportajda hayatında birçok yoksulluk çektiğini ve bütün pizza yiyemediğini söylemiştir.

Berkay 10-11 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

Diskografi

Stüdyo albümleri

Ele İnat (2010, Poll Production)

Aşk Melekleri (2014, Avrupa Müzik)

Benim Hikayem (2015, Avrupa Müzik)

Arabest (2016, Avrupa Müzik)

Yansıma (2017, Avrupa Müzik)

İz (2019, Avrupa Müzik)

Single'ları

Aşk Sadece (2012, Poll Production)

Doksana Bir Kala (2013, Poll Production)

Uygun Adım (2016, Avrupa Müzik)

Ey Aşk (2017, Avrupa Müzik)

Ben Sadece (2018, Avrupa Müzik)

İsyanlardayım (Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar, Vol. 2) (2018, Poll Production)

Deliler (2019, Avrupa Müzik)

Deli Et Beni (Tepki ile düet) (2019, Avrupa Müzik)

İki Hece (2019, Avrupa Müzik)

Kırgınım Ona (2020, Avrupa Müzik)

Dert Faslı (2020, Avrupa Müzik)

Yeter ki Sen İste (2021, Avrupa Müzik)

Karnaval (2021, Avrupa Müzik)

Yan (2021, Hiperaktif Müzik)

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