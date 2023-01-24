Berkan Şal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Berkan Şal'ın hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Az Önce Konuştum programı konuklarından olan Berkan Şal kimdir merak ediliyor. Peki, Berkan Şal kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği nedir, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? Berkan Şal'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...
Oyuncu Berkan Şal'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Berkan Şal kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında, evli mi? İşte detaylar...
BERKAN ŞAL KİMDİR?
Berkan Şal (d. 6 Mayıs 1970, Ankara) Türk oyuncu ve ses yönetmeni.
Berkan Şal, 6 Mayıs 1970 yılında Ankara'da terzi bir anne ve otobüs şirketi işletmecisi bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. 21 yaşına kadar çeşitli işlerle uğraştı daha sonra Altındağ Belediyesi'nin tiyatro kursları ile oyunculukla tanıştı. Daha sonra oyunculuğa bir süre ara verip hayatına çeşitli mekânlarda ses yönetmeni, DJ ve işletmeci olarak devam ederken, yolları Erdal Beşikçioğlu ile kesişti ve Erdal Beşikçioğlu'nun ısrarıyla bir tiyatro oyunuyla oyunculuğa geri döndü. Ankara'da doğup büyüdüğü ve Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinin de Ankara odaklı bir dizi olması sebebiyle teklif aldı ve profesyonel oyunculuk kariyeri bu dizide "Akbaba" karakteri ile başladı. Aslında ilk başta "Hayalet" karakteri için seçmelere gitmiş ancak Akbaba rolünü almıştır. Dizi ve Akbaba karakteriyle Türkiye'de tanınırlığı artmıştır. Behzat Ç.'nin ilk 3 sezonundan sonra çok fazla projede yer almayan Şal, son olarak Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde, adeta özdeşleştiği Akbaba karakterini bir kez daha canlandırmıştır. 2019'da arkadaşlarıyla birlikte Kök Sahne isminde bir tiyatro sahnesi açmıştır. Burada çeşitli oyunlar oynayıp yönetmektedir.
FİLMOGRAFİSİ
Televizyon:
- 2010-2013 : Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
- 2014 : Reaksiyon
- 2016 : 46 Yok Olan
- 2017 : Payitaht Abdülhamid
- 2017 : İsimsizler
- 2022 : Yalnız Kurt
İnternet:
- 2019 : Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
- 2022- : Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi
Sinema:
- 2011 : Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
- 2013 : Behzat Ç. Ankara Yanıyor
- 2015 : Biz Bir Dolaşalım