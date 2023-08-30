Galatasaray'da taraftarlar arasında en çok konuşulan oyuncular arasında yer alan Berkan Kutlu'nun yeni kulübü belli oldu. Peki, Berkan Kutlu hangi takıma gidiyor? Berkan Kutlu ayrıldı mı?

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Berkan Kutlu, Seria takımlarının da dikkatini çekti. Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun yeni kulübü belli oldu. Peki, Berkan Kutlu ayrıldı mı? Berkan Kutlu hangi takıma gidiyor

BERKAN KUTLU HANGİ TAKIMA GİDİYOR

Genoa'nın Berkan Kutlu transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı.ğı iddia edildi.Berkan, takımın bugünkü antrenmanında da yer almadı.

BERKAN KUTLU AYRILDI MI?

Berkan Kutlu'nun Genoa için sağlık kontrolünden geçmek üzere yarın sabah temsilcisiyle birlikte İtalya'ya gideceği iddia edildi.

BERKAN KUTLU KİMDİR?

Doğum: 25 Ocak 1998 (25 yıl yaşında), Monthey, İsviçre

Şu andaki takımları: Galatasaray (#22 / Orta Saha), Türkiye Millî Futbol Takımı (Orta Saha)

Boy: 1,85 m

Kilo: 75 kg

2016 yılına kadar FC Sion'un altyapı takımlarında forma giyen Kutlu, aynı yıl İsviçre beşinci lig kulübü FC Monthey'e transfer oldu. İki sezonun ardından, 2018'de FC Sion onu geri getirdi ve üçüncü en yüksek İsviçre ligi olan Yükselme Ligi'nde oynayan ikinci takımlarında ( FC Sion U21 ) kullandı.

21 yaş altı takımında gösterdiği başarılı futbol performanslarının ardından, Mart 2020'den itibaren A takım kadrosunun bir parçası oldu ve Haziran 2020'de 2019/20 sezonunun geri kalanında üst düzey iki maçta forma giydi.

29 Temmuz 2021'de Galatasaray'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray formasıyla ilk maçına St.Johnstone maçıyla çıkmıştır. Galatasaray ile ilk sezonunda tam 48 resmi maça çıkt ve 3 asist ile oynadı.

Galatasaray'da ilk golünü 8 Kasım 2022'de Türkiye Kupası maçı olan Ofspor karşısında attı. Kutlu, Galatasaray takımıyla 2022-23 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluk yaşadı.