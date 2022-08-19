Berk Oktay evlendi mi? Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy düğünü ne zaman?
Gündem Haberleri
2 yıldır oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile birlikte olan Berk Oktay evlendi mi? Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy düğünü ne zaman? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar…
Şubat ayında Yıldız Çağrı Atiksoy ile nişanlanan Berk Oktay evlendi mi? sorusu merak konusu oldu. Peki, Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy düğünü ne zaman? Detaylar haberimizde..
BERK OKTAY EVLENDİ Mİ?
2 yıldır birliktelik yaşayan oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy geçtiğimiz şubat ayında nişanlanmıştı. İkilinin düğün davetiyesi ortaya çıktı.
BERK OKTAY YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?
Oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğünü 10.09.2022 tarihinde gerçekleşecek.