Berk Hacıgüzeller kimdir? Memleket Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Belediye Başkan adayı ise Berk Hacıgüzeller oldu. Berk Hacıgüzeller kimdir? Berk Hacıgüzeller nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

BERK HACIGÜZELLER KİMDİR?

İstanbul'da 8 Kasım 1966 tarihinde doğan Berk Hacıgüzeller, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden lisans derecesi almış ve "yönetim ve organizasyon" dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca, Westminster Üniversitesi'nde Uluslararası İşletmecilik ve Londra Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanlarında da yüksek lisans çalışmaları yapmıştır. Kariyerine Ernst & Young Uluslararası Bağımsız Denetim şirketinde başlayan Hacıgüzeller, uluslararası denetim ve yönetim prensipleri çerçevesinde kamu ve özel sektör kurumlarında denetim faaliyetleri yürütmüştür.

Daha sonra çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, serbest mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı alanlarında faaliyet gösteren Hacıgüzeller, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçisidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu eğitimlerinin yanı sıra üniversitede "stratejik marka yönetimi" yüksek lisans programında "küreselleşme" dersleri vermektedir. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesi olan Berk Hacıgüzeller, 2012 - 2018 yılları arasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Hacıgüzeller, evli ve 1 çocuk babasıdır.