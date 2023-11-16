TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan ile kadroda yer alan Sude Zülal Güler hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Berk Atan ve Sude Zülal Güler sevgili mi? Berk Atan ve Sude Zülal Güler arasında ne var?

Berk Atan ve Sude Zülal Güler sevgili mi? Berk Atan ve Sude Zülal Güler arasında ne var?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan ve Sude Zülal Güler sevgili mi? Merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Uzun süredir TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin setinden aşk çıktı. Peki, Berk Atan ve Sude Zülal Güler sevgili mi? Berk Atan ve Sude Zülal Güler arasında ne var?

BERK ATAN VE SUDE ZÜLAL GÜLER SEVGİLİ Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berk Atan'ın bu sezon dizi ekibine "Yeşim" rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler'le iş arkadaşlığının aşka dönüştüğü öğrenildi. Beraberliklerini gözlerden uzak yaşamaya, fotoğraf paylaşmamaya özen gösteren genç oyuncu çiftin set dışında kalan zamanlarında Sivrihisar'daki kafelerde sık sık baş başa görülüyor. Çift haklarında çıkan aşk iddiasıyla ilgili de bir açıklama yapmadı.