Berk Atan kimdir? İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu kim? 30 Haziran İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu Berk Atan kimdir, kaç yaşında?

İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu Berk Atan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayrıntılar sizlerle...

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE KONUĞU KİMDİR?

30 Haziran Perşembe İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu Berk Atan oldu.

BERK ATAN KİMDİR?

Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim gördü.

2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden", 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçildi. 2013 yılındaki Best Model the World'de ise birinci oldu. Her Şey Yolunda Merkez dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile oyunculuğa adım attı. Ardından Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandıran Atan, Güneşin Kızları ve Cennet'in Gözyaşları dizisinde oynadı. Genç oyuncu 1,88 boyunda ve 83 kilodur.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

2013 - Altındağlı

2013 - Her Şey Yolunda Merkez

2015 - Güneşin Kızları

2017 - Dayan Yüreğim

2017 - Cennet'in Gözyaşları

2020 - Gönül Dağı