Berk Atan kimdir? İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu kim? 30 Haziran İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu Berk Atan kimdir, kaç yaşında?
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İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu kimdir merak ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programının konuğu Berk Atan oldu. Peki, Berk Atan kimdir? İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu kim? 30 Haziran İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu Berk Atan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...
İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu Berk Atan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayrıntılar sizlerle...
30 Haziran Perşembe İbrahim Selim ile Bu Gece konuğu Berk Atan oldu.
Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim gördü.
2011 Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden", 2012 Best Model of Turkey'de ise birinci seçildi. 2013 yılındaki Best Model the World'de ise birinci oldu. Her Şey Yolunda Merkez dizisindeki Selçuk Demircioğlu karakteri ile oyunculuğa adım attı. Ardından Altındağlı dizisinde Pamir karakterini canlandıran Atan, Güneşin Kızları ve Cennet'in Gözyaşları dizisinde oynadı. Genç oyuncu 1,88 boyunda ve 83 kilodur.
2013 - Altındağlı
2013 - Her Şey Yolunda Merkez
2015 - Güneşin Kızları
2017 - Dayan Yüreğim
2017 - Cennet'in Gözyaşları
2020 - Gönül Dağı