Oyuncu Berk Atan ile Sude Zülal Güler sevgili mi, aşk mı yaşıyor merak ediliyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan ile kadroda yer alan Sude Zülal Güler sevgili mi gündeme geliyor. Peki, Berk Atan ile Sude Zülal Güler sevgili mi? Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında?

Berk Atan ile Sude Zülal Güler sevgili mi ve Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Uzun süredir TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin setinden aşk çıktı. Berk Atan ile Sude Zülal Güler sevgili mi? Sude Zülal Güler kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

BERK ATAN İLE SUDE ZÜLAL GÜLER SEVGİLİ Mİ?

Uzun süredir TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen Gönül Dağı dizisinin setinden aşk çıktı. Başrol oyuncu Berk Atan ile kadroda yer alan güzel oyuncusu Sude Zülal Güler'in sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Berk Atan'ın bu sezon dizi ekibine "Yeşim" rolüyle katılan güzel oyuncu Sude Zülal Güler'le iş arkadaşlığının aşka dönüştüğü öğrenildi. Beraberliklerini gözlerden uzak yaşamaya, fotoğraf paylaşmamaya özen gösteren genç oyuncu çiftin set dışında kalan zamanlarında Sivrihisar'daki kafelerde sık sık baş başa görülüyor. Çift haklarında çıkan aşk iddiasıyla ilgili de bir açıklama yapmadı.

SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?

Sude Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur.

Filmografisi

2015 Mayıs Kraliçesi Pınar Yardımcı oyuncu

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Ayşe Sultan

2017 İsimsizler Biruske (Umay)

2020 Şeref Sözü İsra Adabeyli Başrol oyuncusu

2021 Kazara Aşk Şimal Karadeniz

2022 Gülümse Kaderine Yaren (Gülsün Güneş)

Tozluyaka Mavi Güneş Yardımcı oyuncu

2023- Gönül Dağı Yeşim Soner

İnternet

2021 Öğrenci Evi Esra Başrol oyuncusu

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