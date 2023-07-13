Beritan Güneş Altın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili, milletvekili mi? Beritan Güneş Altın'ın hayatı ve biyografisi!

Psikolog, siyasetçi ve milletvekili Beritan Güneş Altın'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Beritan Güneş Altın kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili, milletvekili mi? Beritan Güneş Altın ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Beritan Güneş Altın geliyor. Peki, Beritan Güneş Altın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Beritan Güneş Altın'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

BERİTAN GÜNEŞ ALTIN KİMDİR?

Beritan Güneş Altın (d.; Nusaybin, Mardin), psikolog ve siyasetçi. XXVIII. dönem TBMM'de YSP Mardin milletvekilidir.

Yaşamı

Mardin'nin Nusaybin ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamladı.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında psikolog olarak ve aktivist olarak görevler aldı.

Siyasi yaşamı

Siyasete HDP çatısı altında devam eden Altın, 2023 Türkiye genel seçimleri'nde YSP'den Mardin'i temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili seçildi. Mecliste Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görev aldı.