Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak kiralandığı Augsburg'da performansıyla kendisine hayran bırakan Mergim Berisha, kalıcı olarak Alman ekibinin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Peki, Berisha Augsburg'da kaç gol attı? Berisha Augsburg'da kaç maça çıktı, kaç gol kaç asist yaptı?

Berisha bu sezon kaç gol attı? Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak kiralandığı Augsburg'da performansıyla kendisine hayran bırakan Mergim Berisha, kalıcı olarak Alman ekibinin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Peki, Berisha Augsburg'da kaç gol attı? Berisha Augsburg'da kaç maça çıktı, kaç gol kaç asist yaptı? Detaylar...

BERİSHA KAÇ GOL ATTI?

Bu sezon Augsburg formasıyla 19 maça çıkan Berisha, takımına 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu bu performansıyla, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Ön Eleme Grupları'nda oynayacağı maçların kadrosuna davet edildi.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK

Augsburg'un Fenerbahçe'den 300 bin euro karşılığında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mergim Berisha'nın geleceği netlik kazanıyor. Sky Sport'ta yer alan habere göre Alman ekibi, 24 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacak.