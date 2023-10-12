Beril Pozam ve Ersin Arıcı'nın aşk yaşadığı iddiaları gündemi sarsıyor. 'Yalı Çapkını' dizisinin Suna ve Abidin karakterlerini canlandıran ikilinin gerçekte sevgili olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Beril Pozam ve Ersin Arıcı sevgili mi? Yalı Çapkını Suna ve Abidin gerçekte sevgili mi? İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından Beril Pozam ve Ersin Arıcı hakkında aşk iddiaları gündeme geldi. Arama motorlarında Beril Pozam ve Ersin Arıcı sevgili mi sorusu araştırılıyor. Dizide Suna ve Abidin'i canlandıran ikilinin ilişkileri var mı merak konusu oldu. Peki, Beril Pozam ve Ersin Arıcı sevgili mi? Yalı Çapkını Suna ve Abidin gerçekte sevgili mi? Detaylar haberimizde...

BERİL POZAM ERSİN ARICI SEVGİLİ Mİ?

Yalı Çapkını dizisinde rol alan Beril Pozam ile Ersin Arıcı'nın sette başlayan arkadaşlıkları kısa süre içinde aşka dönüştü. Haklarında bir süredir aşk dedikodusu çıkan ikilinin Marmaris'te öpüşürken görüntülendiği de ileri sürüldü.

YALI ÇAPKINI SUNA VE ABİDİN GERÇEKTE BERABER Mİ?

Haziran ayında yapılan sezon sonu eğlencesinde samimi şekilde görüntülenen ve haklarında aşk dedikodusu çıkan Ersin Arıcı ile Beril Pozam'ın aşklarının belgelendiği, ikilinin bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşadıkları ileri sürüldü. Çekim için gittikleri Marmaris'te öpüşürken görüntülendikleri ileri sürülen ikili, dizide de birbirini seven ancak kavuşamayan bir çifti oynuyor. Çekimler dışında da sık sık bir araya gelen ünlü oyuncular haklarındaki aşk iddiasına da sessiz kaldı.