Baba dizisinin Sevil'i Beril Pozam kimdir? Yeni başlayan Baba dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Baba 'Sevil'i Beril Pozam kimdir? Beril Pozam kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri İşte ayrıntılar...

BABA 'SEVİL'İ BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam, tiyatro sanatçısıdır. Sahne teknisyeni, çevirmen ve oyuncu olan Beril Pozam Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1995, İstanbul doğumlu. 2017 yılından beri tiyatro çalışmaları yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019'da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge'si Beril Pozam, bu rolü ile tanınmıştır. 2020 yılında Akrep, 2021'de Ada Masalı, 2022'de Baba dizisi kadrosunda yer aldı. Talento Ajansın oyuncusu olan Beril Pozam, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Baba (Sevil, TV Dizisi 2022)

Ada Masalı (İdil, TV Dizisi 2021)

Olağan Şüpheliler (Zeynep, TV Dizisi 2021)

Akrep (Ayşem, TV Dizisi 2020-2021)

Afili Aşk (Nazmiye Özkayalı, TV Dizisi 2019)

AVM Sakini (Dedektif Öykü, TV Dizisi 2019)

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