Beril Ötkan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? TV Muhabiri Beril Ötkan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Beril Ötkan geliyor. Peki, Beril Ötkan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Beril Ötkan'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

Beril Ötkan kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Beril Ötkan kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...

BERİL ÖTKAN KİMDİR?

Beril Ötkan Fox TV muhabiridir. Beril Ötkan evlidir. Fox haberler muhabiri olan Beril Ötkan sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanıyor. Beril Ötkan'ın İnstagram'da 2 bin takipçisi Twitter'da ise bin takipçisi bulunmaktadır.