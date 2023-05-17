Bergüzar Korel, 7 yıllık aranın ardında dizi setlerine dönüyor. Dizi severler Bergüzar Korel'in yeni dizisinin ismini ve detaylarını merak etti. Peki, Bergüzar Korel'in yeni dizisi ne, ne zaman çıkacak 2023? Bergüzar Korel hangi dizide oynayacak, başrol mü, dizinin ismi ne, hangi kanalda? İşte detaylar...

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2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, 2 yıl önce sene setlere dönme kararı aldıktan kısa bir süre sonra 3. kez hamile olduğunu öğrendi. Korel'in yer alacağı proje de hamilelikten dolayı ertelendi. Korel, 7 yıllık aranın ardından bu sefer dizi setlerine dönüyor. Bergüzar Korel'in yeni dizisi ne, ne zaman çıkacak 2023? Bergüzar Korel hangi dizide oynayacak, başrol mü, dizinin ismi ne, hangi kanalda?

BERGÜZAR KOREL'İN YENİ DİZİSİ NEDİR?

3 çocuk annesi Bergüzar Korel, 7 yıl aradan sonra setlere dönüyor. Kanlı Yayın adlı dizide başrol oynamaya hazırlanırken hamile olduğunu öğrendiği için proje ertelenmişti. Korel için ertelenen proje 2 yıllık aranın ardından çekim hazırlıklarına başlıyor. Başarılı oyuncu dizide Müge Anlı gibi bir televizyoncuya hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bergüzar Korel daha önce ertelenen Kanlı Yayın adlı dizi ile kamera karşısına geçiyor. Bu kez #OGMPictures'ın çekmeye hazırlandığı dizi Amazon Prime Video'nun ilk yerli dizi içeriği olma özelliğini taşıyor. Proje Tasarımını Selim Erkul'un yaptığı dizinin senaryosunu Hilal Yıldız ve Nazlı Sunlı Kaçan yazıyor. Dizide Korel, "Neslihan Turhan" adlı Müge Anlı gibi ekranda cinayet olaylarına aydınlığa kavuşturan ünlü bir televizyoncuya hayat verecek.

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Bergüzar Gökçe Korel Ergenç (27 Ağustos 1982, İstanbul), Türk oyuncu, televizyon sunucusu ve şarkıcıdır.

Yaşamı

Korel, Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızları olarak 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Girit, Rumeli ve Arnavut kökenlidir. Çocukluğunu Ulus'ta geçiren Korel, ilk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Kolejinde yaptı. Kolejden mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuvâ-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süre Nicole Kidman ve Tom Hanks'in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht'in workshop çalışmalarına katıldı.