Bergüzar Korel'in yeni dizisi Düğüm ne zaman yayınlanacak ve Düğüm dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu merak ediliyor. Başarılı oyuncu Bergüzar Korel'in yeni dizisi Düğüm'den ilk kareler geldi. Peki, Bergüzar Korel'in yeni dizisi Düğüm ne zaman yayınlanacak? Düğüm dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın paylaştığı ilk yerli Amazon orijinal dizisi Düğüm'den ilk kareler yayınladı. Bergüzar Korel'in yeni dizisi Düğüm ne zaman yayınlanacak ve Düğüm dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu gündeme geliyor. Bergüzar Korel'in yeni dizisi Düğüm ne zaman yayınlanacak? Düğüm dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

BERGÜZAR KOREL'İN YENİ DİZİSİ DÜĞÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımcılığını Onur Güvenatam, yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği Düğüm dizisinin senaryosunu Hilal Yıldız, Nazlı Sunlu Kaçan ve Yekta Torun kaleme aldı. OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği, polisiye dram/gerilim türündeki diziden merakla beklenen ilk kareler de geldi. Yeni rolü için saçlarını kısa kestirerek sarıya boyatan Bergüzar Korel, yeni imajıyla gerçek hayatında dizideki gibi bir program yapan arkadaşı Esra Erol'a benzetildi.

Bununla birlikte, Düğüm dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

DÜĞÜM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dürüstlüğüyle tanınan Neslihan Turhan, kayıp ve cinayet dosyalarının ele alındığı "Tek Gerçek" programını sunan kariyerinin zirvesinde güçlü bir habercidir. Tek çocuğu Can'ın, arkadaşı Leyla'yı öldürmekle suçlanmasıyla Neslihan'ın dürüstlük ve adalet üzerine kurduğu dünyası altüst olur. Oğlunu korumakla gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamak arasında kalan Neslihan, hayatının en önemli kararıyla karşı karşıya kalır.

DÜĞÜM DİZİSİ OYUNCU KADROSU KİMLER?

Başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak'ın paylaştığı ilk yerli Amazon orijinal dizisi Düğüm'den ilk kareler yayınladı.