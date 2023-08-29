Bergens Fiskuseppe tarifi! MasterChef Bergens Fiskuseppe nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Bergens Fiskuseppe hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Bergens Fiskuseppe hazırladı. Peki, Bergens Fiskuseppe nedir? Bergens Fiskuseppe nasıl yapılır? Bergens Fiskuseppe nedir?

UNESCO özel lezzetlerini sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Bergens Fiskuseppe aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Bergens Fiskuseppe nasıl yapılır? Bergens Fiskuseppe nedir? Bergens Fiskuseppe nasıl yapılır, Bergens Fiskuseppe yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Bergens Fiskuseppe yapıldı, evde klasik Bergens Fiskuseppe yapıldı! İşte en güzel Bergens Fiskuseppe!

BERGENS FİSKUSEPPE TARİFİ!

Malzemeler:

400g balık, ör. 200 grmorina ve 200 grsomon

150 gr soyulmuş pişmiş karides

1soğan

1 havuç

1 küçük rezene

200g kereviz

1 küçük pırasa

150 ml beyaz şarap

1L balık füme ( 1 L su + 6 çay kaşığı toz fumet veya ev yapımı)

100 ml tam krema

5g+ 80g tereyağı

2yemek kaşığı. yemek kaşığı kıyılmış taze fesleğen

2yemek kaşığı. yemek kaşığı kıyılmış taze frenk soğanı

2 yemek kaşığı. yemek kaşığı kıyılmış taze maydanoz

tuz ve biber

Yapılışı :

Soğanı dilimleyin, havucu ve kerevizi soyun ve tüm sebzeleri ince jülyen şeritler (küçük çubuklar) halinde kesin. Balıkları 1 ila 2 cm'lik küpler halinde kesin ve buzdolabında bir kenara koyun.

Büyük bir tencerede 5 gr tereyağını eritin ve soğanı orta ateşte yarı saydam ve yumuşayana kadar 5 dakika soteleyin.

Beyaz şarabı ekleyin, kaynatın, ardından ısıyı azaltın ve beyaz şarap neredeyse buharlaşana kadar yaklaşık 3 dakika boyunca kapağın altında pişirin.

Sebzeleri ve balık suyunu ekleyip kaynatın. Isıyı azaltın, kapağını kapatın ve sebzeler yumuşayana kadar 10 ila 15 dakika pişirin. Yeterli sıvı yoksa (sebzelerinizin büyüklüğüne göre) bir miktar su ekleyin.

Küçük bir tencerede kremayı kaynama noktasına kadar ısıtın, ardından ısıyı düşürün, parçalanmış tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Çorbayı çok kısık ateşte indirin, karıştırırken krema/tereyağı karışımını dökün, ardından parçalanmış balıkları ekleyin. Balık pişene kadar yaklaşık 3 dakika pişirin. Bu aşamada fazla ısıtmayın yoksa tereyağı çorbadan ayrılır. Çorba çok suluysa, suyla seyreltilmiş biraz mısır nişastasıyla koyulaştırabilirsiniz.

Karidesleri ve kıyılmış taze otları ekleyin ve karidesler ısınana kadar bir dakika daha pişirin. Tuz ve karabiber ekleyin.