Bergen oyuncuları ve karakterleri kim? Bergen filminde hangi oyuncular oynuyor?

Bir döneme damgasını vuran Bergen, sanatçılığı ile olduğu kadar hayatıyla da ilgi odağı olmuştu. Günümüzde hayatı filme aktarılan Bergen hakkında detaylar merak edilirken Bergen oyuncuları kim? Bergen filminde hangi oyuncular oynuyor araştırıldı.

BERGEN OYUNCULARI KİM?

Bergen, 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmiş olan, senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisinin yaptığı, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı biyografik ve dram türündeki Türk yapımı sinema filmi. Şarkıcı Bergen'in hayat hikayesi anlatılmaktadır. Oyuncular Farah Zeynep Abdullah - Bergen Tilbe Saran - Sabahat Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest Nergis Öztürk - Nadire Şebnem Sönmez - Suna Ahmet Kayakesen - Abdullah Arif Pişkin - Selahattin Suzan Kardeş - Komsu Cemal Günbaş - Erdal Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet

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