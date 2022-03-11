Bergen oyuncuları ve karakterleri kim? Bergen filminde hangi oyuncular oynuyor? - Haberler

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Bergen oyuncuları ve karakterleri kim? Bergen filminde hangi oyuncular oynuyor?

Haberler.com - Gündem
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Bergen oyuncuları ve karakterleri kim? Bergen filminde hangi oyuncular oynuyor?

Hüzün dolu hayatı ile dikkatleri çeken Bergen'in hayatı filme aktarıldı. Film izleyenlerin beğenisini toplarken Bergen oyuncuları kim ve Bergen filminde hangi oyuncular oynuyor gibi konular araştırıldı. Peki, Bergen oyuncuları kim?

Bir döneme damgasını vuran Bergen, sanatçılığı ile olduğu kadar hayatıyla da ilgi odağı olmuştu. Günümüzde hayatı filme aktarılan Bergen hakkında detaylar merak edilirken Bergen oyuncuları kim? Bergen filminde hangi oyuncular oynuyor araştırıldı.

BERGEN OYUNCULARI KİM?

Bergen, 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girmiş olan, senaryosunu Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper ikilisinin yaptığı, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı biyografik ve dram türündeki Türk yapımı sinema filmi. Şarkıcı Bergen'in hayat hikayesi anlatılmaktadır.

Oyuncular

Farah Zeynep Abdullah - Bergen

Tilbe Saran - Sabahat

Erdal Beşikçioğlu - Halis Serbest

Nergis Öztürk - Nadire

Şebnem Sönmez - Suna

Ahmet Kayakesen - Abdullah

Arif Pişkin - Selahattin

Suzan Kardeş - Komsu

Cemal Günbaş - Erdal

Ali Seçkiner Alıcı - Cevdet

Haberler.com - Gündem

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