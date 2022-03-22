Bergen filmi ne kadar izlendi? Bergen filmi gişe ve izlenme sayısı kaç?
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Vizyona giren sinema filmlerinin ne kadar izlendiği merak ediliyor. Son günlerde en çok konuşulan ve ne kadar izlendiği merak edilen filmleri başında Bergen filmi gelmekte. Peki, Bergen filmi ne kadar izlendi? Bergen filmi gişe ve izlenme sayısı kaç?
Bergen filmi ne kadar izlendi? Vizyona giren sinema filmlerinin ne kadar izlendiği merak ediliyor. Son günlerde en çok konuşulan ve ne kadar izlendiği merak edilen filmleri başında Bergen filmi gelmekte. Peki, Bergen filmi ne kadar izlendi? Bergen filmi gişe veizlenme sayısı kaç? İşte detaylar...
Bergen filmi geçtiğimiz hafta 720.096 kişi tarafından izlendi. Toplamda 4.094.043 izleyiciye ulaştı.
Belgin Sarılmışer veya bilinen sahne adıyla Bergen, Türk arabesk ve fantezi şarkıcısıdır. Bergen "acıların kadını" olarak da bilinen şarkıcı yaşadığı acı dolu hayatı film oldu.Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Bergen karakteri herkes tarafından merak ediliyor. Bergen filmin vizyon tarihi 4 Mart 2022 sinemalarda seyircisi ile buluştu.
- Farah Zeynep Abdullah
- Erdal Beşikçioğlu
- Tilbe Saran
- Ali Seçkiner Alıcı
- Nergis Öztürk
- Şebnem Sönmez
- Ahmet Kayakesen
- Nurcan Eren
- Suzan Kardeş
- Arif Pişkin
Belgin SarılmışeR veya bilinen sahne adıyla Bergen, 15 Temmuz 1959, Mersin doğumludur. 14 Ağustos 1989, Pozantı, Adana'da hayatını kaybetmiştir. Türk arabesk ve fantezi şarkıcısıdır. Belgin Sarılmışer, Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne ile babası boşandıktan sonra annesi ile birlikte Ankara'ya yerleşti.
Ankara'da konservatuarın orta bölümüne başladı. Okulu yarım bıraktı. Bir müddet PTT bünyesinde memur olarak çalıştı.
Ankara'da bir gece arkadaşlarıyla eğlenmek üzere gittiği Seyman Kulüp isimli pavyonda arkadaşlarının isteği üzerine Orhan Gencebay'ın Batsın Bu Dünya başlıklı şarkısını söyledi. Sesini beğenen pavyon sahibi, kendisine sahneye çıkmasını teklif etti. Ankara'da birçok pavyon'da çalıştıktan sonra gelen bir teklifi değerlendirerek Adana'ya gitti.
Adana'da Halis Serbest ile tanıştı. Halis Serbest her gece şarkıcıya çiçekler gönderiyor ve her gece Bergen'in çalıştığı pavyona gidip en ön masadan şarkıcıyı seyrediyor. Halis Serbest'in ısrarı ve inadı ile evlendiler. Ancak Halis Serbest'in başkasıyla evli olduğu ortaya çıkınca Bergen ilişkiye son verdi.