Bergama Müzesi kapalı mı? Sorusu, Bergama Müzesi hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Bergama (Pergamon) Müzesi'nin güney kanadındaki girişine dair yeni gelişmeler bulunmakta. Türkiye'nin zengin tarih ve kültür mirasını keşfetmek isteyenler için vazgeçilmez bir durak olan Bergama, antik dönemden günümüze uzanan büyüleyici öyküsü ve zengin eserleriyle dikkat çeker. Peki, Bergama Müzesi kapalı mı? Bergama Müzesi neden kapalı, sebebi ne?

BERGAMA MÜZESİ KAPALI MI?

Bergama Müzesi güney kanadındaki geniş çaplı restorasyon nedeniyle 2037 yılına kadar kapalı kalacak. Prusya Kültür Varlıkları Mirası Vakfından yapılan açıklamada, müzenin kuzey kanadında 2012 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının bu kez güney kanadında başlayacağı ve güney kanadının 14 yıl boyunca kapalı kalacağı belirtildi. Açıklamada, müzede temel onarımların planlandığı gibi devamı için bu adımın gerekli olduğu ve müzenin kuzey kanadında daha önceden başlayan çalışmaların 2027 yılında bitirilip tekrar açılmasının planlandığı kaydedildi.