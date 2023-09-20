Bergama Belediyesi hangi parti? Bergama Belediye Başkanı kim, hangi partiden?

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BERGAMA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Bergama Belediye Başkanı görevini Hakan Koştu yapmaktadır.

HAKAN KOŞTU KİMDİR?

Hakan Koştu, 11 Şubat 1977 yılında Bergama'da doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bergama'da tamamlayan Hakan Koştu, lise eğitimini İzmir Türk Koleji'nde okudu. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimini bitirdi. 2006 yılında kendi şirketini kurmuştur.

Hakan Koştu

2006 yılında AK Parti Bergama İlçe Yönetimi'nde başladığı siyasi hayatına 2009 yılında İzmir İl Genel Meclis Üyesi, 2014'te Bergama Belediye Meclis Üyesi, 2015'te İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2016'da Adalet ve Kalkınma Partisi Bergama İlçe Başkanı olarak devam etti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bergama Belediye Başkanı olan Hakan Koştu, evli ve 2 çocuk babasıdır.