Berfu Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Berfu Hatipoğlu uçağı neden düştü?

Son günlerde Türkiye kamuoyunun gündemine oturan trajik olaylardan biri, genç bir pilot adayı olan Berfu Hatipoğlu'nun eğitim uçağı kazasında hayatını kaybetmesi oldu. Henüz kariyerinin başında olan Hatipoğlu'nun vefatı, hem havacılık camiasında hem de sosyal medyada derin üzüntüye yol açtı. Peki, Berfu Hatipoğlu kimdir?

ERFU HATİPOĞLU KİMDİR?

Berfu Hatipoğlu, 1994 doğumlu, İzmir Ödemişli genç bir pilot adayıydı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitim gören Hatipoğlu, yarı zamanlı olarak kabin memuru görevinde bulunuyordu ve pilotluk hayalini gerçekleştirmek için Türk Hava Kurumu'nun (THK) eğitim programına katılmıştı. Küçük yaştan itibaren havacılığa yoğun ilgi duyan Berfu, sosyal medyada da sık sık bu tutkusunu paylaşmıştı.

Ailesiyle İzmir ve özellikle Ödemiş ilçesiyle güçlü bağları olan Berfu, hem yerel hem de havacılık camiası tarafından azimli, çalışkan ve gelecek vaat eden bir kişi olarak tanınıyordu.

BERFU HATİPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

3 Eylül 2025 tarihinde yaşanan kazada Berfu Hatipoğlu, 1994 doğumlu olarak 31 yaşındaydı. Bu acı olayda, kariyerinin başındaki genç pilot adayı, hayallerine tamamen ulaşamadan yaşamını yitirdi.

BERFU HATİPOĞLU NERELİ?

Berfu Hatipoğlu, İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelmişti ve memleketiyle bağlarını hiçbir zaman koparmamıştı. Üniversite eğitimi de İzmir'de geçmiş, hem eğitim hem de iş hayatında İzmir'in havacılık camiasıyla iç içe olmuştu.

BERFU HATİPOĞLU UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

03 Eylül 2025 sabahı, Türk Hava Kurumu'na ait Cessna-172 tipi çift kişilik eğitim uçağı, Selçuk Efes Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçakta yalnız olan Berfu Hatipoğlu, uçuşu gerçekleştiren tek kişiydi.

Kaza ve İlk Bulgular

Uçak, kısa süre sonra Torbalı ilçesi, Kırbaş Mahallesi yakınlarındaki bir mısır tarlasına düşerek trajik bir kazaya yol açtı. Bölgede jandarma, sağlık, itfaiye ve kaza kırım ekipleri hızla müdahaleye bulundu. Ancak ne yazık ki, yapılan tüm müdahale ve kurtarma çabalarına rağmen Berfu Hatipoğlu kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemeler, uçağın irtifa kaybederek dik şekilde düşmeye başladığını ve doğrudan tarlaya çarptığını gösteriyor. Uçak tarlaya çakılmadan önce patlamaya benzer bir ses duyulduğu da ifade edilmiş; bu nedenle tanıklar güvenlik nedeniyle enkaz alanına yaklaşmamış.

Resmî Açıklamalar ve Soruşturma

İzmir Valiliği, yaptığı resmi açıklamada kazanın sabah saatlerinde meydana geldiğini ve THK'ya ait eğitim uçağına ilişkin kaza kırım incelemelerinin başlatıldığını bildirdi. Teknik detaylar henüz netleşmemiş olsa da, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve THK tarafından kaza soruşturmasının başlatıldığı bildirildi