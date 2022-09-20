Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Berfin Ant'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Berfin Ant sevgilisi var mı? Miss Turkey Berfin Ant evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Berfin Ant'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Berfin Ant sevgilisi var mı? Miss Turkey Berfin Ant evli mi? Detaylar haberimizde…

BERFİN ANT SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 18 numarası Berfin Ant, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4.sınıf öğrencisidir. 23 yaşındaki Berfin Ant, 1.77 boyundadır. Berfin Ant geçen sene düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılarak ilk 20'ye kalmıştır. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Berfin Ant, @antberfin 11,2 bin takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY BERFİN ANT EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Berfin Ant'ın evli olmadığı bilinmektedir.