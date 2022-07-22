Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filminin ismi ne, belli oldu mu, konusu ne olacak? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filmi ne zaman yayınlanacak?

Bir döneme damga vuran ve günümüzde de tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu dizisinin başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, OGM Pictures imzasıyla Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluştu. Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filminin ismi ne, belli oldu mu? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filmi ne zaman vizyona girecek?

BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ'UN BİRLİKTE ROL ALACAKLARI FİLMİN ADI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde filmin Türkiye'de yapılan çekimleri için Şile'ye olan çift, sette görüntülendi. Uzun yıllar sonra bir araya gelen ve nasıl bir rolde oynayacakları merak konusu olan çiftten yeni bir görüntü daha geldi. Görüntüde Tatlıtuğ'un üzerinde siyah pantolon ve beyaz gömlek bulunurken Saat'in de dekolteli beyaz elbisesi var.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ yeni filminin adı henüz belli olmadı.

FİLMİN KONUSU NE OLACAK?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, OGM Pictures imzasıyla Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluştu.

FİLM NEREDE ÇEKİLECEK?

Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahnelerinin çekimleri başlanan filmin New York sahneleri de olacak.

BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ'UN FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Film şuanda çekim aşamasındadır. Filmin ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor. Film Netlix platformunda yayınlanacak.