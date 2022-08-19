Beren Saat'in eski partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile bir proje için yeniden bir araya gelmesi sevenlerini heyecanlandırdı. Peki, Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ yeni proje nedir? Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ filmi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisindeki partneri Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir projede tekrardan bir araya geliyor. İkilinin hayranları tarafından merakla beklenen proje merak konusu oldu. Peki, Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ yeni proje nedir? Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ filmi ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde…

BEREN SAAT KIVANÇ TATLITUĞ YENİ PROJE NEDİR?

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un tekrardan yeni bir projede başrolleri oynayacak olmaları sevenlerini heyecanlandırdı. İkili bir Netflix filminde bir araya gelecek. Senaryosunu, "Zeytin Ağacı", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Atiye", "Vatanım Sensin" gibi yapımların senaryolarına imza atan Nuran Evren Şit'in yazdığı filmin çekimleri İstanbul ve New York'da gerçekleşecek.

BEREN SAAT KIVANÇ TATLITUĞ FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul çekimleri tamamlanan filmin New York çekimleri için harekete geçildi. Filmin, yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama bulunmamaktadır.