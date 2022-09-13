Sporcuların kendisine yönelik mesajlarını ifşa etmesiyle tanınan fenomen Beren Güney'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Beren Güney kimdir? Beren Güney eski hali nasıl? Beren Güney eski ve yeni hali!

Sosyal medya fenomeni Beren Güney, futbolcu kendisine attığı mesajları ifşa etmesi sonrasında "Beren Güney kimdir?" sorusu araştırılmaya başlanmıştır. Aslı Enver ile adı anılan basketbolcu Kerem Tunçeri ile yazışmalarını paylaşmasıyla tanınan Beren Güney şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Cinsiyet değiştirmesiyle adından söz ettiren ünlü fenomen, zaman zaman yaptırdığı estetik operasyonları da paylaşarak değişimiyle dikkat çekiyor. Peki, Beren Güney kimdir? Beren Güney eski hali nasıl? Beren Güney eski ve yeni hali nasıl? Detaylar haberimizde...

BEREN GÜNEY KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni olan Beren Güney ilk olarak bir dönem Aslı Enver ile adı anılan Kerem Tunçeri ile aralarında geçen yazışmaları ifşa etmesiyle tanınmıştır. 1985 yılında dünyaya gelen Beren Güney, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında 30'a yakın estetik operasyon geçirdiği bilinmektedir. Beren Güney, futbolcu Mohamed Elneny ile yazışmalarınıda ifşa eden ünlü fenomen mesajlaşmaların ortaya çıkmasının ardından ciddi bir kitle elde etmiştir. Beren Güney'in, eski isminin Tolga İmanoğlu olduğu bilinmektedir.

BEREN GÜNEY ESKİ HALİ NASIL?

Cinsiyet değiştirme ameliyatından önceki isminin Tolga İmanoğlu olduğu bilinen Beren Güney'in önceki hali şeklinde sosyal medyada yer alan bazı görseller şu şekildedir: